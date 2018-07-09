В системе "Приватбанка" произошел масштабный сбой

9 июля из-за сбоя не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не совершается оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 та Liqpay.

В понедельник вечером, 9 июля, в системе крупнейшего банка Украины "ПриватБанка" произошел сбой, в результате которого не работают банкоматы и терминалы.

В частности, из-за сбоя не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, POS-терминалы, а также платежи в Приват24 и Liqpay.

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Как рассказали в пресс-службе "Приватбанка", сбой произошел из-за "аварии магистральных каналов связи".

"Специалисты Приватбанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи", - отметили в пресс-службе учреждения.

В банке отмечают, что экстренные работы по подключению резервных каналов связи "позволят восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа".

По состоянию на 21.47 в пресс-службе отметили, что "ПриватБанк" в полном объеме возобновил стабильную работу сервисов эквайринга и сети банкоматов банка.

"Все операции с пластиковыми картами проводятся в штатном режиме, платежи клиентов, выполняются согласно графику", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший банк Украины ПриватБанк" отрицает рассылку своим клиентам сервисных или иных сообщений с обычных мобильных номеров, включая сообщения о блокировке карт.