Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины

00:34, 10 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Аналитики агентства считают, что кредитоспособность банков Украины будет улучшаться в течение следующего года-полтора, что обусловлено улучшением качества активов и возвращением к прибыльности. Об этом пишет FinClub.

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"Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль", - сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.

Ранее в НБУ рассказали, чем грозит рост доли государственных банков.

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Теги: #прогноз#Украина#банковская система#Moody's