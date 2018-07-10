Улучшение ситуации должно произойти в течение ближайших года-полтора.

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины - со стабильного на позитивный.

Аналитики агентства считают, что кредитоспособность банков Украины будет улучшаться в течение следующего года-полтора, что обусловлено улучшением качества активов и возвращением к прибыльности. Об этом пишет FinClub.

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"Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль", - сказал аналитик Moody's Investors Service Лев Дорф.

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