Иран планирует снять 300 миллионов евро наличными в Германии

Немецкая власть собирается проверить запланированную операцию Ирана на соответствие законам. Частью проверки будет вопрос, не идет ли речь о нарушении режима санкций, введенных со стороны США.

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановление в ближайшие месяцы санкций США в отношении Ирана.

Информацию, которая появилась в понедельник, 9 июля, в газете Bild, подтвердили в немецком правительстве. Речь идет о части средств, принадлежащих иранским властям и хранящихся в Европейско-иранском торговом банке при Немецком федеральном банке, пишет DW.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором и Управление финансовой информации начали проверку по факту согласно закону о кредитах и противодействии отмыванию денег. "Эти проверки происходят в соответствии с четкими предписаниями", - заявила представительница министерства финансов. Они проводятся, если в результате финансовой операции возникает подозрение, что речь идет об отмывании денег или финансировании терроризма.

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По информации издания, иранские власти аргументируют снятие гигантской суммы тем, что деньги нужны для передачи иранским гражданам, которые из-за американских санкций потеряли возможность пользоваться кредитными картами во время зарубежных поездок. Вместе с тем, отмечает Bild, американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование иранских военных, которые воюют в Сирии на стороне Башара Асада.

Представитель министерства финансов ФРГ заявила, что операция по снятию наличных в такой сумме происходит впервые. Ситуация осложняется тем, что после выхода Вашингтона из соглашения с Ираном относительно ядерной программы Трамп сообщил о возобновлении всех санкций против Тегерана. В частности, речь идет и о вторичных санкциях, т. е. санкциях в отношении других стран, которые ведут бизнес с Ираном. Так, США угрожают штрафными санкциями банкам, которые ведут операции с финансовыми институтами Исламской республики.