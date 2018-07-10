ВР сегодня рассмотрит законопроект о Нацбюро финбезопасности и блок аграрных вопросов (онлайн)

10:23, 10 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности и блок законопроектов по вопросам аграрной политики.

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Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение проектов постановлений о переименовании ряда населенных пунктов.

Кроме того, предполагается включение в повестку дня сессии проекта закона об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы.

Трансляция: RadaTVchannel

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Теги: #Верховная Рада#нардепы