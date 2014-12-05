Из-за подорожания коммуналки инфляция в Украине ускорилась до 21%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против ноября 2013 года) инфляция ускорилась до 21,8% с 19,8%, зафиксированных месяцем ранее. С начала 2014 года инфляция в ноябре ускорилась до 21,2%.

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По информации Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 22,4% (против ноября 2013 года – на 42,8%), овощи – на 6,2% (подешевели на 13,1%), яйца – на 3,1% (21,1%), молоко – на 3,2% (13%), безалкогольные напитки – на 2,9% (на 24,9%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на сахар – на 5,7% (к ноябрю 2013 года – рост на 36,6%), фрукты – на 5% (рост на 49,1%).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25% с 19%, прогнозируемых ранее.

Инфляция в Украине в октябре по сравнению с сентябрем 2014 года замедлилась до 2,4% с 2,9%, зафиксированных в сентябре по сравнению с августом.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.