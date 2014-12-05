На фоне санкций против России итальянский банк дал "Газпрому" кредит почти на €400 млн

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации компании.

Согласно сообщению, двустороннее кредитное соглашение было подписано накануне вечером.

«Соглашение имеет большое историческое значение не только для развития взаимовыгодных отношений между двумя организациями, но и для расширения сотрудничества «Газпрома» с финансовыми кругами Италии и всей Европы в целом», - говорится в сообщении.

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При этом об условиях привлечения кредита не сообщается. Делегацию «Газпрома» возглавлял заместитель председателя правления, начальник финансово-экономического департамента Андрей Круглов.

Справка УНИАН. В марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами.

После аннексии Крыма Российской Федерацией и российской военной агрессии на востоке Украины Запад ввел санкции против России. Они коснулись не только конкретных политиков и общественных деятелей, но и основных секторов экономики РФ – энергетического, финансового и оборонного.

Кроме того, Евросоюз ужесточил требования к «Газпрому» согласно Третьему энергопакету, что вынудило Россию отказаться от проекта «Южный поток» в обход Украины. Также ЕС вплотную занялся диверсификацией энергопоставок, чтобы снизить зависимость от России. А обвал цены на нефть, к которой привязана формула расчета стоимости газа в контрактах «Газпрома», играет на понижение стоимости топлива для покупателей.

На фоне всего этого «Газпром» несет большие убытки. Так, доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-октябре 2014 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 12,5% - до 47,4 млрд долл. При этом за отчетный период «Газпром» сократил экспорт газа на 7,6% - до 146,5 млрд куб. м против 158,6 млрд куб. м годом ранее. Средняя цена поставки газа из РФ за 10 месяцев этого года снизилась на 5,3% - до 323,3 долл. за 1 тыс. кубометров против 341,3 долл. за аналогичный период прошлого года.