Кабмин расширил состав руководства ГФС

Назначены два новых заместителя главы службы.

Кабинет министров Украины расширил состав руководства Государственной фискальной службы, назначив двух новых заместителей главы ГФС.

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Как следует из постановления правительства, обнародованного в официальной прессе, Кабмин ввел две новых должности заместителя главы ГФС.

Также обнародованы постановления, согласно которым обязанности заместителей главы ГФС временно до назначения на эти должности в установленном порядке возложены на главу Офиса по работе с крупными налогоплательщиками Евгения Бамбизова и начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы в июле 2016 года в связи с отстранением от занимаемой должности главы ГФС Романа Насирова. В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.