В Украине запустят «пилот» по уплате таможенных платежей через единый казначейский счет

С апреля 2019 года единый счет будет использоваться предприятиями в обязательном порядке.

Министерство финансов Украины совместно с государственными фискальной и казначейской службами в сентябре запустит пилотный проект по уплате предприятиями таможенных платежей через единый казначейский счет.

Читайте такжеГройсман хочет бороться с контрабандой с помощью ВМС

Как сообщается на сайте Минфина, все предприятия смогут по желанию использовать ЕКС для уплаты таможенных платежей.

При этом в Минфине предупредили, что с 16 апреля 2019 года единый счет будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательного использования на украинских таможнях информационной системы «единое окно».