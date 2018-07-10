Чего ждать от цен: в Нацбанке дали прогнозы относительно инфляции

Глава совета НБУ сомневается в снижении инфляции в текущем году до целевого показателя. В то же время, динамика потребительских цен в Украине в первом полугодии свидетельствует об улучшении ситуации.

Динамика потребительских цен в Украине в первом полугодии свидетельствует об улучшении ситуации, однако с учетом возможного сезонного ускорения инфляции в октябре-декабре нет уверенности в ее снижении в текущем году до целевого показателя Национального банка на уровне 6% +/- 2 п.п.

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Такое мнение высказал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, существенное замедление темпов инфляции во втором квартале текущего года в том числе является результатом последовательной сдержанной монетарной политики НБУ.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в июле, Данилишин отметил возможный дальнейший рост стоимости топлива на фоне растущих мировых цен на нефть, рост цен на транспортные услуги в связи с подорожанием стоимости проезда в общественном транспорте.

В то же время, существуют факторы немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле, из которых глава совета НБУ выделил тенденцию к замедлению роста цен производителей, существенное сезонное повышение предложения плодоовощных товаров и вероятное укрепление курса гривни.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.