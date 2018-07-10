ГФС оштрафовала двух киевлян на 1,2 миллиона - не указали списанные банком долги

В 2015 году банки-кредиторы аннулировали двум физическим лицам долг по кредитам на общую сумму почти 30 млн грн, однако в течение 2016-2018 годов эти лица не задекларировали доходы в виде дополнительного блага от прощения долга и не уплатили соответствующие налоги.

Государственная фискальная служба Украины оштрафовала двух жителей Киева на 1,2 млн грн за несвоевременное декларирование доходов, полученных в результате прощения долга по банковскому кредиту.

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Как сообщается на сайте ГФС со ссылкой на результаты проверок, сумма бюджетных потерь составила 4,8 млн грн, а сумма начисленных штрафных санкций – 1,2 млн грн.

В ГФС пояснили, что в 2015 году банки-кредиторы аннулировали двум физическим лицам долг по кредитам на общую сумму почти 30 млн грн, однако в течение 2016-2018 годов эти лица не задекларировали доходы в виде дополнительного блага от прощения долга и не уплатили соответствующие налоги.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 57,5 млрд полученных доходов за 2017 год, что на 13% больше, чем по итогам прошлой кампании.