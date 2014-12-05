Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 12 копеек

НБУ снова снизил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 5 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 1541.5499 (с 14.00 4 декабря – 1529.6657) 100 EUR – 1897.8021 (с 14.00 4 декабря – 1886.2308) 10 RUR – 2.9255 (с 14.00 4 декабря – 2.8128) Как сообщал УНИАН, Нацбанк на сегодняшнем аукционе продавал доллары уже по 15,40 грн.

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