Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 12 копеек
16:54, 05 декабря 2014Финансы
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НБУ снова снизил официальный курс гривни.
Официальный курс гривни снизили еще на 12 копеек / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 5 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 1541.5499 (с 14.00 4 декабря – 1529.6657)
100 EUR – 1897.8021 (с 14.00 4 декабря – 1886.2308)
10 RUR – 2.9255 (с 14.00 4 декабря – 2.8128)
Как сообщал УНИАН, Нацбанк на сегодняшнем аукционе продавал доллары уже по 15,40 грн.
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