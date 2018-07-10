НБУ продлил сроки диагностики качества активов банков

Сроки продлеваются в связи с необходимостью детального анализа полученных регулятором данных.

Национальный банк продлил сроки обработки полученных от аудиторов и банков данных о результатах оценки качества активов финучреждений в связи с необходимостью их детального анализа.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №76, срок получения банком требования регулятора о подготовке программы капитализации откладывается до 1 августа для банков, по которым проводится оценка устойчивости с применением двух этапов, до 17 августа - с применением трех этапов.

Срок представления программы капитализации банками, по которым Нацбанк проводил оценку с применением двух этапов оценки устойчивости, отодвигается до 15 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае начал стресс-тестирование 25 банков, на которые совокупно приходится около 95% активов банковского сектора Украины.

В марте текущего года Национальный банк анонсировал оценку качества активов 25 банков, включая «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк», «Укргазбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Сбербанк России», «Укрсоцбанк», «ОТП банк», банк «Пивденный», «Креди Агриколь Банк», «Проминвестбанк», «Таскомбанк», «Прокредит Банк», «Кредобанк», «ВТБ банк», банк «Кредит Днепр», «Мегабанк», банк «Восток, «А-Банк», «Идея Банк», «Универсал Банк» и «Банк инвестиций и сбережений».