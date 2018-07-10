Доллар и евро подешевели в курсах Нацбанка

Официальный курс НБУ на 11 июля: 100 USD – 2620.9172 грн; 100 EUR – 3069.8803 грн; 10 RUR – 4.1972 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеНовый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года

100 USD США – 2620.9172 (10 июля – 2624.9754)

100 EUR – 3069.8803 (10 июля – 3094.5835)

10 RUR – 4.1972 (10 июля – 4.1776)

Во вторник, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,24 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, после укрепления на 5 копеек в первой половине дня котировки гривни к доллару во второй половине дня вернулись к уровню открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,70/30,72 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4206/0,4212 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2092 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 588 сделок на сумму 407,58 млн долл.