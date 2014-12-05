Гривня на межбанке сегодня упала почти на 25 копеек

17:13, 05 декабря 2014
Финансы
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В пятницу, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,50/15,85 грн/долл. против 15,36/15,71 грн/долл. на открытии торгов.

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно, объемы сделок были традиционно низкими.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,18/19,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2880/0,2950 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,5038 грн/долл., к этому часу было заключено 189 соглашений на 174,20 млн долл.

Напомним, вчера гривня подешевела на 10 копеек до 15,70 за доллар.

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