Гривня на межбанке сегодня упала почти на 25 копеек
17:13, 05 декабря 2014Финансы
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В пятницу, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,50/15,85 грн/долл. против 15,36/15,71 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня на межбанке сегодня упала на 25 копеек - до15,85 грн/дол. / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке происходили не активно, объемы сделок были традиционно низкими.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,18/19,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2880/0,2950 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 16:00 составил 15,5038 грн/долл., к этому часу было заключено 189 соглашений на 174,20 млн долл.
Напомним, вчера гривня подешевела на 10 копеек до 15,70 за доллар.
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