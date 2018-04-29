Баланс недели: международный Кабмин, скудеющие резервы, энергетический испуг

Ключевым событием минувшей недели стало утверждение Верховной Радой нового состава украинского правительства во главе со «старым» премьером Арсением Яценюком. Впервые в украинской истории три министерских портфеля достались иностранцам, которым президент Петр Порошенко в экстренном порядке предоставил украинское гражданство. В частности, Министерство здравоохранения возглавил экс-министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии Александр Квиташвили, Министерство экономического развития и торговли – инвестбанкир, литовец Айварас Абромавичус, Министерство финансов – основатель инвесткомпании Horizon Capital, американка украинского происхождения Наталья Яресько.

Эксперты назвали новый Кабмин «грандиозным экспериментом» и высказали опасения, что на практике правительство снова может не продемонстрировать реальных изменений в экономике страны. «Безусловно, «свежая кровь» крайне необходима государственным структурам, особенно для стимуляции проведения долгожданных реформ. Однако у предпринимателей есть некоторая обеспокоенность по поводу возможного эффекта «дежавю», когда именно фактор отсутствия активных шагов со стороны органов государственной власти приведет к тому, что кредит доверия бизнеса к власти будет таять на глазах», - прокомментировала ситуацию исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко. В то же время она отметила, что инвесторы положительно настроены по отношению к новой команде правительства и возлагают на ее работу большие надежды.

На новый Кабмин сразу посыпались задачи. Фракция «Блока Петра Порошенко» потребовала к середине декабря подать в парламент проект госбюджета на 2015 год и программу деятельности правительства. В свою очередь, премьер Яценюк анонсировал, что эта программа будет касаться вопросов обороны, налоговой реформы и реформы единого соцвзноса, борьбы с коррупцией, реформы в энергетике в целом и «Нафтогаза» в частности, а также реформы публичной администрации. Также глава правительства поручил министру финансов пригласить в Украину представителей Международного валютного фонда, последняя миссия которого уехала из Киева, ограничившись обещанием продолжить дискуссии с новым правительством.

А новые министры в своих первых заявлениях были немногословны. Абромавичус пообещал подать на рассмотрение парламента 16 законов, которые дадут возможность получить 500 млн долл. от Всемирного банка. Также он намерен до конца года запустить реформу управления государственными предприятиями для повышения их эффективности и разработать законопроекты по дерегуляции экономики.

Яресько высказала восхищение предыдущим составом правительства за возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями и способность в непростое для страны время осуществлять социальные платежи и даже нарастить налоговые поступления в бюджет на 5%. Она пообещала разработать госбюджет до конца года, используя наработки прежнего правительства, а в следующем году - сосредоточиться на налоговой реформе и увеличении доходов госбюджета за счет детенизации экономики.

Также на минувшей неделе парламентарии вели жаркие дискуссии о смене руководства НБУ, которое традиционно обвиняют в девальвации гривни и проблемах банковского сектора. Информированный источник в правительственных кругах сообщил УНИАН, что пока этот вопрос отложен по причине возможной негативной реакции кредиторов Украины. А наша страна остро нуждается в добрых кредиторах, потому что финансовые показатели оставляют желать лучшего.

Скудеющие резервы

На минувшей неделе Национальный банк огорошил статистикой состояния золотовалютных резервов Украины, которые с начала года сократились вдвое и на 1 декабря составили 9,966 млрд долл., обновив 10-летний минимум (с декабря 2004 года). По информации регулятора, снижение резервов в ноябре обусловлено перечислением НАК «Нафтогаз Украины» 1,45 млрд долл. в пользу российского «Газпрома» за газ, импортированный еще в ноябре-декабре 2013 года, и обслуживанием внешних валютных долгов, включая МВФ. Также Нацбанк сообщил, что продал на валютном рынке 573,3 млн долл., преимущественно для предстоящих, но еще не оплаченных расходов «Нафтогаза». И разного рода эксперты уже заявляют, что Украину ждет дефолт.

Как отметил УНИАН член совета директоров CFA Society Ukraine Алексей Соболев, снижение резервов в ноябре не является неожиданностью. «За ноябрь отдали 1,5 мрлд долл. «Газпрому», погасили долг МВФ и валютные ОВГЗ, заплатили за газ Европе. В январе-феврале резервы восстановятся, когда МВФ выдаст один или два транша. До тех пор они снизятся ещё сильнее, но это временно», - сказал он. Эксперт напомнил о таких классических проявлениях дефолта, как закрытие внешних финансовых рынков, банковский кризис, стремительная девальвация, бюджетный кризис, падение производства и бегство инвесторов. «Оказывается, мы уже почти год живём с последствиями дефолта, а самого дефолта нет. Так что, наверное, стоит перестать бояться этого слова. На выплату внешних долгов у государства денег хватит, а долги в национальной валюте правительство может погасить, просто печатая деньги», - пояснил Соболев.

В подтверждение слов эксперта порадовала статистика по инфляции, которая, по данным Госстата, с начала года, в январе-ноябре, ускорилась до 21,2%. Судя по всему, правительство действительно продолжает печатать деньги для финансирования бюджетного дефицита. К слову, Нацбанк на минувшей неделе опроверг очередные слухи о неконтролируемой эмиссии денег, подчеркивая, что выпуск наличности в обращение строго регламентирован и жестко контролируется, в том числе по договору с МВФ. Регулятор сообщил, что с начала года до 27 ноября монетарная база (объем денег в обращении) выросла на 23,4 млрд грн, или на 7,6%. Но это, скорее всего, не предел, поскольку сам Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции к концу года до 25%, а плановый прирост монетарной базы на 2014 года в рамках денежно-кредитной политики НБУ составляет 28%, т.е., почти в 3 раза больше фактического.

Были на минувшей неделе и хорошие финансовые новости. Украина получила второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС, подписанного в мае текущего года. Средства предоставлены сроком на 15 лет, до 4 октября 2029 года, под скромные 1,375% годовых. Также Украина и Европейский инвестиционный банк подписали кредитное соглашение о модернизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ поставляется европейским потребителям. В рамках договора «Укртрансгаз» получит 150 млн евро для замены порядка 120 км непосредственно трубы и двух компрессорных станций, что позволит экономить затраты на прокачку газа в среднем на 20%. С одной стороны, получение помощи ЕС и ЕИБ можно оценить как высокий уровень доверия кредиторов к Украине. Но возможно, есть у европейцев и другие, не мене веские причины помогать Украине – зима, мороз.

Энергетический испуг

На минувшей неделе Россия заявила, что закрывает свой самый скандальный газовый проект – «Южный поток», несмотря на то, то вложения в его реализацию уже достигли порядка 5 млрд долл. «С учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта, с учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта», - сказал Президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, Украина пока остается основным транзитером российского газа в Европу. Эксперты считают, что остановка проекта поможет Украине в разбирательстве с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, а также в вопросах модернизации собственной ГТС и изменения условий транзита. Однако параллельно с закрытием «Южного потока» «Газпром» подписал меморандум о взаимопонимании с турецкой компанией Botas о достройке газопровода «Голубой поток», с помощью которого РФ поставляет газ в Турцию. По сути, «Южный поток» просто трансформируется в «Турецкий поток». Так что украинский транзит российского газа в Европу продолжает оставаться под угрозой.

На минувшей неделе с перспективой замерзнуть столкнулись крупнейшие города Украины. Учитывая значительный дефицит угля на ТЭС, поскольку его добыча сконцентрирована на оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей, Минэнергоугля ввело практику веерных отключений электроэнергии и обратилось с предложением увеличить поставки угля из России. Москва в поставках не отказала, однако «заморозила» 200 вагонов с углем на границе в ответ на заявление уже экс-министра энергетики Юрия Продана о намерениях нашей страны прекратить энергоснабжение аннексированного Крыма, если полуостров будет превышать лимиты потребления. Проблема усугубляется тем, что завезенный из Южно-Африканской Республики уголь, согласно утверждениям генпрокурора Виталия Яремы, некачественный. «Это - преступление, и за это нужно отвечать. И мы инкриминируем этому лицу то, что он вложил заведомо вредный для нашей экономики и потратил 384 млн гривен для доставки этого угля, который не горит на нашей ТЭС», - сказал Ярема в комментарии по уголовному делу в отношении руководства «Укринтерэнерго» и «Центрэнерго», в рамках которого силовые структуры на минувшей неделе провели обыски в НАЭК «Энергоатом» и трех его дочерних подразделениях. Новый министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин ситуацию вроде разрешил. В пятницу он сообщил, что РФ начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии энергообеспечения Крыма, в связи с чем в ведомстве приняли решение не ограничивать поставки электроэнергии Крымскому полуострову. Также министр пообещал, что до конца пятницы Украина осуществит предоплату за российский газ в объеме до 1 млрд кубометров на сумму порядка 378 млн долл. Так что надежда на то, что декабрьские морозы не проникнут в наши дома, еще есть.

Ольга Гордиенко (УНИАН)