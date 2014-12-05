Вчера банки получили 1,2 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 10 банкам сроком на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 5,252 млрд грн 16 банкам под 7,5% годовых на один день, на 660 млн грн 3 банкам на 7 дней под 11,0% годовых, на 360 млн грн 3 банкам на 14 дней под 11,5% годовых, 2 банкам на 102 млн грн на 26 дней под 12% годовых.

Читайте такжеВчера банки получили почти 1,5 млрд гривень рефинансирования

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 6,051 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 19,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 17,1% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 3 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 2,341 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 6,560 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,514 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 16,5%, в т.ч. по кредитам овернайт – 15,2% годовых.