Кабмин может получить от приватизации в этом году почти в 50 раз меньше, чем планировал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), об этом говорится в распоряжении правительства №1067.

«Таким образом, план поступлений от приватизации на этот год установлен в размере 363 млн грн», - отметили в пресс-службе Фонда.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067 от 7 ноября увеличил объем государственных заимствований в текущем году на 16,6 млрд грн из-за снижения поступлений по другим доходным статьям, в частности по доходам от приватизации. Ранее от приватизации в этом году планировалось получить 17 млрд грн.