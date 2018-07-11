Гройсман: закупка сканеров для борьбы с контрабандой в системе Prozorro позволила сэкономить 600 миллионов

Ожидаемая стоимость закупки составляла 1,2 млрд грн.

Проведение торгов по закупке сканеров для борьбы с контрабандой в системе публичных закупок Prozorro позволило сэкономить 600 млн грн.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Благодаря системе Prozorro и принципиальной позиции Антимонопольного комитета вчера мы провели торги на закупку сканеров. Лот был объявлен 1,2 млрд грн, торги закончились с реальной экономией в 600 миллионов. То есть мы заплатим на 600 миллионов меньше за сканеры, на которые планировали 1,2 миллиарда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.