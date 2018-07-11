Чистые международные резервы НБУ превысили $7 миллиардов

12:10, 11 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов выше показателя на начало года на 5%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 июля 2018 года составили 17,978 млрд долл., что на 4,4% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #доллар#резервы НБУ