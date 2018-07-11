Сколько денег украинцы держат на депозитах: свежая статистика НБУ

Объем депозитов в украинских банках в июне вырос на 0,04% в гривне, на 0,2% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июнь 2018 года вырос на 0,04% – до 507,275 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,2%, до 13,637 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 3,4% выше показателя на начало года, валютных – на 0,7% ниже.

Остатки по гривневым кредитам сократились на 1,4% в июне, но при этом выросли на 2,8% с начала года - до 584,890 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,6% в июне, но при этом выросли на 5,6% с начала года - до 16,788 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.