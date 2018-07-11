Минфин разблокировал освоение кредитов ЕИБ на 1,2 миллиарда евро

Глава Минфина подписала изменения в три соглашения между Украиной и ЕИБ.

Министерство финансов Украины разблокировало освоение средств по трем соглашениям с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на общую сумму 1,2 млрд евро.

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Как сообщается на сайте Минфина, исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова подписала изменения в три соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, каждое из которых предусматривает привлечение 400 млн евро.

По информации Минфина, изменения касаются создания оптимальных условий выборки средств по подписанному в июле 2015 года соглашению о финансировании развития муниципальной инфраструктуры Украины.

Кроме того, внесены корректировки в соглашение о финансировании аграрной отрасли, подписанное в декабре 2015 года, что позволяет начать использование средств займа для долгосрочного кредитования.

Помимо этого, внесены изменения в соглашение о кредитовании малых и средних предприятий, подписанное в декабре 2014 года, позволяющие продлить срок доступности средств займа.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк - кредитное учреждение ЕС для финансирования в форме долгосрочных кредитов и единственный банк, принадлежащий и представляющий интересы государств - членов ЕС.

Банк является крупнейшим в мире международным заемщиком и кредитором по объемам, предоставляет финансирование и экспертизу для надежных и стабильных инвестиционных проектов, способствующих достижению целей политики ЕС.