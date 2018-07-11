Гройсман назвал главные риски для экономики

По словам премьер-министра, главными рисками для экономики являются политическая нестабильность и проблемы с обслуживанием внешних долгов.

Замедление инфляции в Украине до менее чем 10% является позитивным сигналом экономической стабилизации.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Мы имеем очень позитивный сигнал - замедляется инфляция, 9%. Это даже меньше, чем мы прогнозировали. Это означает, что мы стабилизировали ситуацию в стране», - сказал он.

По словам Гройсмана, главными рисками для экономики являются политическая нестабильность и проблемы с обслуживанием внешних долгов.

«Сейчас очень важна и политическая стабилизация, и экономическая, в том числе главное - обслуживать внешние долги, которые были сформированы до 2013 года и могут серьезно ударить по экономике. Сейчас мы начинаем восстанавливаться, и я уверен в том, что в средне- и долгосрочной перспективе ситуация будет очень позитивной, но важно, чтобы не было потрясений, связанных с международными долгами», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.

Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 53,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 28,7%, автодорожный пассажирский транспорт – 19,8%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (20,5%), овощи (12,9%), фрукты (0,2%).