Три сценария для Украины: Кабмин подготовил прогнозы развития экономики на ближайшие годы

Первый сценарий предполагает осуществление реформ и сохранения благоприятных условий на мировых рынках.

Кабмин подготовил сценарии развития экономики на 2019-2021 годы. МЭРТ традиционно рассчитывает три сценария развития.

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Макроэкономические ориентиры нужны для расчета проекта государственного бюджета на следующий год.

Первый сценарий предполагает осуществление реформ и сохранения благоприятных условий на мировых рынках. Сценарий предполагает умеренную реакцию экономики на реформы. Согласно этому сценарию, рост ВВП составит 3% в 2019 году, 3,8% - в 2020-м, 4,1% - в 2021 году, пишет ЭП со ссылкой на копию документа.

Этот сценарий совпадает с прогнозами МВФ и на основе именно этого прогноза МЭРТ предлагает рассчитывать бюджет на следующий год.

Второй сценарий предполагает реализацию сложных реформ - земельной и налоговой в части налогообложения доходов предприятий (введение налога на выведеный капитал). Внешняя конъюнктура будет благоприятной. Согласно этому сценарию, в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.

Третий сценарий - пессимистический. Он предусматривает, что негативные тенденции внешней конъюнктуры ослабят возможности реформ, в первую очередь в финансовом секторе. Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украины по своим долговым обязательствам.

По этому сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%.