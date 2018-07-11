Почем будет доллар: в Кабмине спрогнозировали курс гривни на три года

МЭРТ традиционно рассчитывает три сценария развития.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует средний курс доллара в 2018 на уровне 27,5 гривни за доллар.

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Об этом говорится в "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении ЭП.

МЭРТ традиционно рассчитывает три сценария развития. Макроэкономические ориентиры нужны для расчета проекта государственного бюджета на следующий год.

Первый сценарий предполагает осуществление реформ и сохранения благоприятных условий на мировых рынках. Сценарий предполагает умеренную реакцию экономики на реформы. Согласно этому сценарию, в 2019 году курс в среднем за период составит 28,2 гривни за доллар, в 2020 - 29,7 гривни за доллар, в 2021 - 30,4 гривни за доллар.

Второй сценарий предполагает реализацию сложных реформ - земельной и налоговой в части налогообложения доходов предприятий (введение налога на выведенный капитал). Внешняя конъюнктура будет благоприятной. Согласно этому сценарию, в 2019 курс в среднем за период составит 29,4 гривни за доллар, в 2020 - 28,3 гривни за доллар, в 2021 - 28,3 гривни за доллар.

Третий сценарий - пессимистический. Он предусматривает, что негативные тенденции внешней конъюнктуры ослабят возможности реформ, в первую очередь в финансовом секторе. Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украина по своим долговым обязательствам.

По этому сценарию в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривни за доллар, в 2020 - 32 гривни за доллар, в 2021 - 33,5 гривни за доллар.

Напомним, МЭРТ также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.