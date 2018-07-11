НБУ разрешил слияние двух банков Тигипко

«ВиЭс Банк» получил разрешение НБУ на присоединение к «ТАСкомбанку». Слияние банков пройдет по упрощенной процедуре.

«ВиЭс Банк» получил разрешение Национального банка Украины на реорганизацию путем присоединения к «ТАСкомбанку» по упрощенной процедуре.

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Как сообщается на сайте банка, разрешение НБУ является основанием для реорганизации, которая пройдет в рамках утвержденного акционерами каждого из банков плана и договора о присоединении «ВиЭс Банка» к «ТАСкомбанку».

Также сообщается, что в результате реорганизации «ТАСкомбанк» станет правопреемником всех прав и обязательств «ВиЭс Банка».

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

В марте текущего года наблюдательный совет «ТАСкомбанка» утвердил план реорганизации финучреждения путем присоединения к нему «ВиЭс Банка», приобретенного Тигипко у «Сбербанка России» осенью прошлого года.