Украинские банки в первом полугодии закрыли свыше 300 отделений

Наибольшее количество отделений закрыли «Ощадбанк» и «ПриватБанк».

Украинские банки в первом полугодии 2018 года сократили количество действующих структурных подразделений на 361 – до 9,128 тыс. по состоянию на 1 июля 2018 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений за этот период закрыли банки в государственной собственности - «Ощадбанк» (225) и «ПриватБанк» (135).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2017 году сократили количество действующих отделений на 827 – до 9,489 тыс. по состоянию на 1 января 2018 года.