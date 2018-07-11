Доллар и евро подорожают: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 12 июля: 100 USD – 2622.7255 грн; 100 EUR – 3077.7684 грн; 10 RUR – 4.2235 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2622.7255 (11 июля – 2620.9172)

100 EUR – 3077.7684 (11 июля – 3069.8803)

10 RUR – 4.2235 (11 июля – 4.1972)

В среду, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,23 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась к доллару на 7 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,80/30,81 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4242/0,4247 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2273 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 576 сделок на сумму 361,26 млн долл.