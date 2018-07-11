Треть бизнесменов ожидают улучшения инвестклимата в Украине - EБA

В то же время, почти половина бизнесменов ожидают сохранения инвестклимата на прежнем уровне.

Треть опрошенных в Украине, или 34%, предпринимателей ожидают улучшения инвестиционного климата в Украине в ближайшие 6 месяцев.

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Как говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на результаты исследования «Индекс инвестиционной привлекательности», за первое полугодие 2018 года значение индекса составило 3,10 из возможных 5 баллов.

В то же время, в ассоциации отметили, что почти половина, или 48%, бизнесменов ожидают, что инвестиционный климат в стране останется на прежнем уровне.

Согласно исследованию, 28,1% бизнесменов считают нынешний климат привлекательным для инвестирования.

Для улучшения ситуации бизнес считает целесообразным запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судебную систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику, больше коммуницировать положительные изменения и кейсы, сократить государственный аппарат, развивать и воплощать инновации, ввести второй уровень обязательного накопительного пенсионного страхования.

Также сообщается, что 30,5% руководителей компаний отметили улучшение бизнес-климата за последние полгода.

Справка УНИАН. «Индекс инвестиционной привлекательности» состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы на будущее, оценка по состоянию на сейчас. Индекс измеряется каждые полгода, начиная с 2008 года. Отметка «3» считается нейтральной, в то время как показатели выше свидетельствуют о позитивных сдвигах.