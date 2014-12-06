НБУ решил ликвидировать банк "Золотые ворота"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк "Золотые ворота".

Об этом говорится в сообщении регулятора в Фейсбуке.

"Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отозвании банковской лицензии и ликвидации АО "Банк "Золотые ворота", руководствуясь требованиями действующего законодательства, Правления Национального банка Украины 4 декабря 2014 года приняло постановление об отозвании банковской лицензии и ликвидации АО "Банк "Золотые ворота", - сообщают в Нацбанке.

Таким образом, с 5 декабря отзывается банковская лицензия, генеральная лицензия на проведение валютных операций и начинается процедура ликвидации указанного банка", - говорится в сообщении.

Комментируя такое решение регулятора, директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга констатировала, что акционеры банка не воспользовались предоставленной возможностью возобновления работы банка, не выполнили требования НБУ и не обеспечили финансовую поддержку банка для возобновления его деятельности.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Золотые ворота» с 4 августа на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Фонд начал выплаты вкладчикам банка «Золотые ворота» через учреждения банка «Стандарт» с 15 октября.

18 сентября был утвержден план выведения банка с рынка путем отчуждения активов и обязательств банка в пользу принимающего банка.

5 ноября Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в банке «Золотые ворота» на один месяц - до 4 декабря.

Напомним, 4 декабря заместитель исполнительного директора фонда Андрей Оленчик сообщил, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц располагает перечнем около 10 банков-претендентов на введение временных администраций.

Справка УНИАН. Банк «Золотые ворота» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации НБУ, основными собственниками банка являются Яков Кузнецов с долей 19,15%, Вадим Вишневский - 12,19%, Евгений Черняк - 10,07%.

С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 31 банк. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.