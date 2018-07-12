Фонд гарантирования продлил ликвидацию очередного банка

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Интербанка» в 2014 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию "Интербанка" на один год - до 22 июля 2019 года, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, фонд также продлил полномочия ликвидатора банка Артема Караченцева.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию «Интербанка» 24 июля 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

«Интербанк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации на сайте Национального банка, никто из акционеров банка не является владельцем существенной доли его капитала (10% и более).