Глава украинского филиала Сбербанка РФ в 2014 году вывела из банка $1 миллион, несмотря на ограничения НБУ

Об этом рассказал журналист Владимир Коваль на своей странице в Facebook, приложив соответствующую выписку из реестра судебных решений.

Глава правления Сбербанка России в Украине Ирина Князева пыталась снять со своего банковского счета после Революции Достоинства 1 миллион долларов за одну операцию, но получила отказ из-за ограничения НБУ на вывод более 15 000 гривен в сутки. После чего Князева смогла обойти ограничение банковского регулятора.

Об этом рассказал журналист Владимир Коваль на своей странице в Facebook, приложив соответствующую выписку из реестра судебных решений.

Как сообщается, глава правления Сбербанка России Ирина Князева, будучи в 2014-м году заместителем главы правления банка, 1 июля 2014 года подала иск в суд на Сбербанк России, руководителем которого являлась, а уже 9 июля 2014 года, Печерский районный суд постановил удовлетворить исковое требование и позволить Князевой снять 1 миллион долларов со своего счета, несмотря на постановления Национального банка.

Отмечается, что Сбербанк России, будучи ответчиком по иску замглавы правления банка Ирины Князевой, не стал обжаловать судебное решение и подавать апелляционную жалобу.