Сумма штрафов за нарушение таможенных правил превысила 9 миллиардов

По данным ГФС, количество нарушений таможенных правил в первом полугодии увеличилось на 58%.

Количество составленных таможнями протоколов о нарушении таможенных правил в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 58% - до 22,4 тыс.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Более чем в 2,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 389 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, сумма примененных штрафов за этот период выросла в 2,7 раза– до 9,27 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.