Решение отменить гарантии по валютным вкладам в обанкротившихся банках будет сначала иметь негативный эффект - эксперт

Причиной станет отток валютных вкладов.

Решение отменить выплаты государством возмещения по вкладам в обанкротившихся банках в иностранной валюте на начальном этапе будет иметь скорее негативный эффект, поскольку повлечет отток валютных вкладов - на данный момент средства физических лиц в иностранной валюте составляют практически 50% от общей суммы вкладов населения и 20% от всех обязательств банковской системы Украины.

Так прокомментировала УНИАН первый заместитель генерального директора, финансовый директор ЧАО «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина, который считает правильным отменить выплаты государством возмещения по вкладам в обанкротившихся банках в иностранной валюте.

«Потеря такого источника привлечения валюты скажется на возможности банков осуществлять кредитные операции. В первую очередь, уменьшатся объемы кредитования юридических лиц, имеющих валютную выручку. Уход «в тень» валютных сбережений может сказаться и на курсе гривни. Сам подход, предложенный Фондом, правильный, но при условии внедрения ряда компенсаторов. Также важно, чтобы экономика Украины показывала стабильный рост, тогда и доверие к национальной валюте будет выше»,- отметила Кирьянова.

Между тем, инициативу Ворушилина повысить гарантированное возмещение по вкладам до 800 тысяч гривен Кирьянова считает позитивной.

«Инициатива повышения порога, безусловно, позитивная. Это будет способствовать наращиванию и концентрации депозитной массы в банковской системе, что, в свою очередь, расширит возможности кредитования. Кроме того, это удобно вкладчику, который при существующем пороге возмещения вынужден открывать несколько счетов в разных банках», - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин считает, что в Украине возможна отмена выплаты государством возмещения по вкладам в обанкротившихся банках в иностранной валюте, но для этого требуются изменения в законодательство.

«Гарантии с валютных вкладов я бы снял, честно говоря. Но это нужно через закон делать. Я считаю, что государство должно гарантировать и поддерживать в первую очередь национальную валюту», - сказал Ворушилин.

В то же время, он подчеркнул, что предельный объем гарантированного возмещения по вкладам, в настоящее время установленный в размере 200 тысяч гривен, необходимо повысить до 800 тысяч гривен, но для этого, помимо изменений в законодательство, нужна координация работы правоохранителей и судебной системы с фондом.

Напомним, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам. В управлении Фонда находятся активы обанкротившихся банков на более чем 500 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость более чем в пять раз ниже по причине низкого качества этих активов.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Интересы группы сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия «Смарт-Холдинга» инвестируют в объекты горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости. Бенефициаром компании является Вадим Новинский.