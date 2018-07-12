Минфин ожидает роста экономики Украины в этом году на 3,5%

Согласно прогнозу социального и экономического развития, разработанному Минэкономразвития, этот показатель составляет 3,2%.

Министерство финансов ожидает, что по итогам 2018 года рост ВВП Украины составит 3,5%, хотя согласно прогнозу социального и экономического развития, разработанному Министерством экономического развития и торговли Украины, этот показатель составит 3,2%.

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Об этом на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова.

«Вы знаете, что у нас два года подряд есть экономический рост. В прошлом году было 2,5%, в этом году мы ожидаем 3,5%», - сказала она.

Маркарова добавила, что данного показателя недостаточно для развития экономики, а наиболее эффективным инструментом для этого являются прямые иностранные инвестиции. Она выразила надежду, что в этом году ситуация кардинально изменится, в том числе благодаря новой кампании по приватизации государственных активов.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Кабмин одобрил разработанный Минэкономразвития прогноз роста ВВП Украины в 2018 году в 3,2%.