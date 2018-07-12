Дома лучше: украинцы стали реже ездить за границу за "сезонными деньгами"

Украинцы все больше жалуются на условия работы в соседних странах.

Украинские работники стали реже отправляться за границу за "сезонными деньгами", поскольку работы по сбору овощей и ягод много и в Украине.

Система оплаты такая же, как и везде – сколько собрал, столько и получил, а сезон длится до поздней осени, сообщает "Сегодня".

"У меня здесь ребенок, брат работает... Мне здесь лучше работать... И три тысячи в месяц, и пять могу заработать", – сообщает украинка Алла Гаркуша, занимающаяся сезонными заработками по сбору ягод в родной стране. При этом на условия труда работники тоже не жалуются.

"Не чувствуешь себя рабом, здесь отношение хорошее. Мне в первый же день стало плохо – меня на поле не отпускали. Сразу в посадку отвели, сразу лекарство, сразу вызвали врача", – отметила еще одна работница Валерия Мишутина.

В частности, на смородине, себестоимость которой значительно ниже, чем у голубики, можно получить от трех до семи тысяч гривен.

"Мы их привозим на работу и завозим с работы, вовремя, своим микроавтобусом. Мы их в обед кормим хорошими продуктами собственного производства, они могут вдоволь насытиться витаминной продукцией", – сообщил директор фермерского хозяйства Сергей Вахний.

В то же время украинцы все больше жалуются на условия работы в соседних странах. В частности, львовянин Андрей Ковалишин, который собирал в Польше голубику отметил, что за день работы и пять часов сна он получил только 220 гривен. Украинец отметил, что больше туда не поедет.

"Я думал, что немного легче, и думал, что больше денег заработаю. Если тебе плохо, ты идешь к бригадиру, говоришь, что тебе плохо – он может тебе не поверить… За малейшее нарушение украинцев сразу серьезно штрафуют", – резюмировал Ковалишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Международной организации труда, 47,9% заробитчан работает без разрешения. Трудовые мигранты не платят налоги и лишаются права получать пенсию. Также они не могут претендовать на гарантированный пакет социальной помощи.