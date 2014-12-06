НБУ признал неплатежеспособным уже 32-й банк с начала года

«Национальный банк Украины отнес ПАО "Банк Камбио" (далее - Банк) к категории неплатежеспособных. Еще весной этого года по результатам инспекционной проверки банка были обнаружены значительные риски в деятельности, в частности кредитный и ликвидности. Качество активов было признано низкой, а резервы, сформированные за ними, - недостаточными», - сообщил Нацбанк на своей странице в социальной сети Facebook.

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В НБУ также отметили, что это привело к недостоверному отражению реального результата деятельности и капитала банка. При этом дефицит ликвидных средств был связан с неудовлетворительным качеством активов и отсутствием своевременной поддержки со стороны акционеров банка.

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Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2014 года в результате оттока вкладов Нацбанк признал неплатежеспособными 31 банк и следом Фонд гарантирования ввел в эти банки временную администрацию.

Ранее участники рынка отмечали, что еще ряд финучреждений не выполняют своих обязательств перед клиентами по возврату депозитов и проведению платежей, поэтому могут пополнить этот список.