Прямые иностранные инвестиции в Украину за три года сократились на 60% – исследование

Такое резкое сокращение инвестиций с 2013 по 2016 год было вызвано обесцениванием гривни и убытками компаний, которые в основном представляют финсектор.

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% - до 27,5 с 67,3 миллиарда долларов, причем вызвано это было обесцениванием гривни и убытками компаний, которые в основном представляют финансовый сектор.

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Об этом говорится в исследовании, проведенном по методологии Международного валютного фонда Немецкой консультативной группой в Украине и Институтом экономических исследований и политических консультаций, результаты которого на пресс-конференции представил эксперт Немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.

"Объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил 27,5 миллиарда долларов. Эта сумма выглядит большой, но если сделать сравнительный анализ, она становится небольшой, потому что этот объем составляет 650 долларов на жителя Украины. В Беларуси, например, на одного жителя приходится почти 2 тысячи долларов прямых иностранных инвестиций, а в Эстонии – почти 15 тысяч", - сказал он.

Кроме того, авторы исследования указывают на то, что местом происхождения значительной части прямых иностранных инвестиций в Украину являются большие финансовые центры. Это может говорить о том, что фактически такие иностранные инвестиции имеют "украинское" происхождение.

"Например, 23% из Нидерландов, 15% - из Кипра, а уже после этого идут другие страны. Практически трудно сказать, исходя из данных, где первичный источник происхождения инвестиций. Мы только можем сказать, что они зашли из определенного места. У нас достаточно данных для того, чтобы говорить, что определенное количество этих инвестиций являются так называемыми "круговыми инвестициями", то есть, украинские деньги, которые зашли в Украину через финансовые центры", - сказал Заха.

По его словам, в ближайшем будущем участники исследования предоставят свои расчеты по прямым иностранным инвестициям в Украине по итогам 2017 года, которые, по предварительным данным, превышают показатель 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов.