Нацбанк сохранил прогноз роста экономики Украины на 3,4% при инфляции 8,9%

В то же время, регулятор ухудшил прогноз роста экономики в 2019 году до 2,5% с 2,9%, прогнозируемых ранее.

Национальный банк обновил макроэкономические прогнозы, оставив неизменным прогноз роста реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции на конец года 8,9%.

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В то же время, как следует из материалов НБУ, регулятор ухудшил прогноз роста экономики страны в 2019 году до 2,5% с 2,9%, прогнозируемых ранее.

Прогноз потребительской инфляции на конец 2019 года остался неизменным – на уровне 5,8%.

В 2020 году Нацбанк, как и ранее, ожидает рост ВВП на 2,9% при инфляции 5%.

«Основным риском для реализации намеченного макроэкономического прогноза является отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности, и продолжения действующей программы с Международным валютным фондом», - говорится в материалах НБУ.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%. Рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4,1%.

При этом Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции на 2018 год до 9,9% с 9%. В 2019 году рост цен может составить 7,4% со снижением до 5% к 2021 году.

По оценкам Госстата, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года составил 3,1% в годовом выражении.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.