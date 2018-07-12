Кредиты для экономики подорожают: НБУ повысил учетную ставку

Ставка повышена после сохранения на уровне 17% два раза подряд.

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% годовых после того как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

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Как отмечается в материалах НБУ, в июне потребительская инфляция существенно замедлилась - до 9,9% в годовом выражении - и оказалась несколько ниже траектории прогноза регулятора.

«Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%. Более стремительное, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии», - считают в НБУ.

Отмечается, что в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов в связи с приближением цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание жилищно-коммунальных услуг.

По оценкам регулятора, этот фактор будет влиять на уровень инфляции в течение первых трех кварталов в следующем году, что не позволит снизить ее до пределов целевого диапазона ранее IV квартала 2019 года.

«Этот фактор лежит за пределами влияния монетарной политики и, соответственно, ее инструменты не должны применяться для его нивелирования», - пояснили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае второй раз подряд решил сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении составила 9,9%, замедлившись с 11,7% в аналогичном измерении месяцем ранее.