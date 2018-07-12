НБУ ухудшил прогноз международных резервов Украины

В 2018 году Нацбанк ожидает получения около 2 миллиардов долларов от МВФ, а также кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.

Национальный банк пересмотрел макроэкономические прогнозы, в том числе ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на 2018-2020 годы.

Читайте такжеМеждународные резервы Украины продолжают сокращаться - уже меньше $18 миллиардов

Согласно материалам НБУ, в 2018 году уровень резервов на конец года составит 20,7 миллиарда долларов (ранее регулятор прогнозировал 21,6 миллиарда долларов), в 2019 году - 18,8 миллиарда долларов (ранее - 19,1 миллиарда долларов), в 2020 году – 19,7 миллиарда долларов (ранее – 20 миллиардов долларов).

Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в 2 миллиарда долларов (прежний прогноз – 2,6 миллиарда долларов), в 2019 году – с дефицитом в 0,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов), в 2020 году – с дефицитом в 0,1 миллиарда долларов (0 миллиарда долларов).

"Национальный банк ожидает, что необходимые реформы будут проведены, и в 2018 году Украина получит около 2 миллиардов долларов США от Международного валютного фонда, а также кредиты от Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в материалах НБУ.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 июля 2018 года составили 17,978 миллиарда долларов, что на 4,4% ниже показателя на начало года.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.