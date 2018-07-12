Украине угрожает дефолт: ключевые бизнес-ассоциации призывают власти и МВФ разблокировать выделение транша

В случае отсутствия внешнего финансирования в ближайшие несколько лет Украине может грозить дефолт.

Ключевые бизнес-ассоциации страны призывают власти и Международный валютный фонд разблокировать выделение 1,9 млрд долл. кредитного транша до 20 июля, поскольку дальнейшее затягивание процесса может привести к проблеме с обслуживанием государственного долга и нарушению макроэкономической стабильности.

Читайте такжеВ Минфине заверили, что дефолт Украине не грозит

Об этом заявили представители ассоциаций на совместной пресс-конференции в УНИАН.

«Мы заинтересованы в успехе Украины и не можем сидеть в стороне, сложа руки. Сегодня бизнес-сообщество в один голос выражает свою мысль о том, что все стороны должны достичь соглашения в июле, в этом месяце, на протяжении следующей недели, чтобы разблокировать 1,9 миллиарда долларов транша МВФ», - сказала член совета директоров Американской торговой палаты, сооснователь и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

По ее словам, Украина демонстрирует экономический рост уже 9 кварталов подряд, гривня занимает сильные позиции, золотовалютные резервы покрывают более трех месяцев импорта, госрасходы с 2013 года сокращены на 6 процентных пунктов - до 42% ВВП (Греция в результате десятилетней программы поддержки МВФ сократила госрасходы до 48% ВВП), а государственный долг составляет 64% ВВП при целевом показателе МВФ 71%. Однако продолжение позитивной динамики и ускорение экономического роста требуют скорейшего достижения договоренности с МВФ о продолжении сотрудничества, поскольку в ином случае макроэкономическая стабильность окажется под угрозой.

В свою очередь, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что при потребности погашения внешнего долга в размере 6 млрд долл. до конца 2019 года на казначейском счете находится чуть более 1 млрд долл. При этом средства на казначейском счете будут потрачены уже до начала ноября 2018 года, до президентских выборов потребуется еще 1,6 млрд долл., до инаугурации нового президента - 4 млрд долл., и к концу следующего года суммарно - 6 млрд долл.

«Ни в коем случае нельзя заходить в резервы Национального банка. Резервы Национального банка существуют для того, чтобы балансировать платежный баланс страны, и никак не могут использоваться для фискальных целей. Есть страны, которые посягнули на резервы Национального банка, есть два примера в этом году, Аргентина и Турция... Турецкая лира с начала года девальвировала почти на 20%, аргентинское песо - до 30% с начала года», - отметил Фиала.

Источниками финансирования в сложившейся ситуации являются заимствования у частных инвесторов при помощи еврооблигаций, заимствования у Всемирного банка и Европейского Союза, однако они станут доступны только после продолжения сотрудничества с МВФ.

«Очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ было продолжено максимально быстро, чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре, потому что тогда к вопросам антикоррупционного суда, цен на газ и дефицита бюджета появится еще и вопрос бюджета на следующий год. В таком случае процесс может затянуться до 2019 года. Это год выборов, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. Тогда стране грозит дефолт», - отметил Фиала.

Дефолт, по словам президента ЕБА, означает не только прекращение обслуживания внешнего долга, но и приостановку финансирования государственных и частных компаний.

При этом президент Союза украинских предпринимателей, сооснователь компании «Новая Почта» Вячеслав Климов отметил, что государству необходимо ускорить продолжение сотрудничества с МВФ, уменьшив госрасходы, проведя приватизацию и запустив рынок земли, что в сумме позволит кардинально улучшить бизнес-климат.

«Эти четыре блока реформ неотъемлемы от сотрудничества с Международным валютным фондом, что, с нашей точки зрения, крайне важно для продолжения развития экономики Украины», - сказал Климов.

В свою очередь, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек отметил, что в случае провала сотрудничества с МВФ страну ждет девальвация, которая крайне негативно скажется на состоянии экономики.

«Друзья, на сегодняшний день цена непринятого решения самая страшная и самая ответственная, даже с учетом, возможно, частично ошибочных решений, которые должны быть приняты. Поймите, что декапитализация бизнеса корпоративного и банковского за счет обесценивания денежной единицы, спад покупательной способности наших граждан приведет к тому, что цифры, о которых мы говорили как о признаке экономического роста, будут нивелированы... Из той пропасти, перед которой мы сейчас стоим, выход будет чрезвычайно сложным», - отметил он.

По словам Шпека, экономическая нестабильность и виток девальвации могут стать угрозой не только материальному благосостоянию граждан, но и национальной безопасности в условиях военной агрессии России.

Кроме того, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила, что отсутствие сотрудничества с МВФ может привести к более тяжелым последствиям, чем принятие непопулярных решений для продолжения кредитования.

«Мы будем иметь однозначно меньше рабочих мест, мы будем иметь однозначно меньшие зарплаты за счет того, что девальвация гривни будет существенной, и те три сценария (экономической ситуации в Украине на ближайшие три года - УНИАН), с которыми вышло Министерство экономического развития и торговли, все три будут казаться оптимистичными, даже пессимистичный сценарий», - сказала Деревянко.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна внести правки в закон об антикоррупционном суде, предусматривающие рассмотрение им кассаций в рамках уже открытых дел о коррупции. Кроме того, необходимо пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%, рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4,1%. Все прогнозные сценарии развития экономической ситуации, разрабатываемые правительством, предусматривают продолжение сотрудничества с МВФ.