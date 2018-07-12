Последняя надежда лета: Нацбанк ждет миссию МВФ до августовских каникул

По ожиданиям регулятора, вопросы поправок в закон об антикоррупционном суде и пересмотра тарифов на газ будут решены в ближайшее время.

Национальный банк Украины надеется на приезд миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда до наступления летних августовских каникул в Фонде.

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Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

Он напомнил, что миссия прибудет в Киев после того, как Украина выполнит обязательства для очередного пересмотра программы.

"Мы надеемся, что сегодня Верховная Рада проголосует одну из поправок к закону об антикоррупционном суде, которая стоит в повестке дня. Также правительство постоянно ведет переговоры с МВФ о пересмотре тарифов на газ. Мы ожидаем, что эти события произойдут в ближайшее время", - сказал Смолий.

Он добавил, что у Фонда есть "каникулы", но, учитывая важность вопроса, миссия МВФ может приехать после согласования двух вышеуказанных проблем.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.