Апелляционный суд отказался отменить ликвидацию банка "Капитал"

Это финучреждение было признано неплатежеспособным в октябре 2015 года.

Киевский апелляционный административный суд оставил без рассмотрения исковое заявление бывших акционеров банка "Капитал" о признании противоправными и отмене решений Национального банка Украины по выводу этого банка с рынка.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

НБУ напомнил, что акционеры банка "Капитал" - "Промгаз Украины" (15% акций) и Руслан Щербань (34%) в августе 2017 года обратились с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц с требованием о признании противоправными и отмене решений по выводу этого банка с рынка.

В марте 2018 года исковое заявление собственников банка было удовлетворено частично. В частности, суд признал противоправными и отменил постановление правления НБУ об отнесении банка "Капитал" к категории неплатежеспособных и его ликвидации.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Национальный банк Украины в апреле 2018 подал апелляционную жалобу.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Капитал" 30 октября 2015 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Ликвидация банка продлится три года - до 29 октября 2018 года включительно.

Банк "Капитал" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по объему активов.

По информации на сайте НБУ, ключевыми владельцами банка являлись проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.