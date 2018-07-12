Фактический дефицит бюджета может вдвое превысить запланированный - эксперт

Госбюджет на 2018 год предусматривает дефицит в размере 81,8 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Фактический дефицит бюджета в 2018 году может в два раза превысить запланированный, поскольку Украина стоит перед существенными девальвационными рисками в случае отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек на пресс-конференции в УНИАН.

"Дефицит государственного бюджета может быть вдвое больше запланированного. Запланировано 82 миллиарда гривень. Возникает вопрос принятия решения о тарифах и балансирования бюджета, поскольку во втором полугодии может возникнуть потребность ручного управления выполнением бюджета", - сказал он.

По словам Шпека, правительство не должно давить на Национальный банк с целью покрытия дефицита бюджета, поскольку это увеличивает девальвационное и инфляционное давление.

"Мы обращаемся к Национальному банку с призывом не ослаблять денежно-кредитную политику, используя силу, предоставленную ему законодательством, быть на страже инфляции, здоровой национальной денежной единицы, и нам очень важно, чтобы правительство это также услышало, чтобы они понимали, что у них нет другого источника, кроме того, который откроют их действия по программе продолжения реформ. Сотрудничество с МВФ откроет доступ к другим средствам - Всемирного банка, Европейского Союза", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2018 год предусматривает дефицит в размере 81,8 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Предельный размер дефицита в рамках программы сотрудничества с МВФ составляет 2,5% ВВП.