В пятницу евро немного подешевеет: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 13 июля: 100 USD – 2622,8045 гривни; 100 EUR – 3057,6655 гривни; 10 RUR – 4,2163 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2622,8045 (12 июля – 2622,7255)

100 EUR – 3057,6655 (12 июля – 3077,7684)

10 RUR – 4,2163 (12 июля – 4,2235)

Читайте такжеПочем будет доллар: в Кабмине спрогнозировали курс гривни на три года

Как сообщал УНИАН, 12 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,23 гривни/доллар.

С момента открытия торгов гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,61/30,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2282 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 498 сделок на сумму 303,70 миллиона долларов.