Китай призвал ВТО сопротивляться протекционистским мерам

Как заявил ранее официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, власти США проводят "дестабилизирующую внешнеторговую политику и способны ввергнуть мир в состояние экономической рецессии".

Китай призывает членов Всемирной торговой организации (ВТО) оказать сопротивление протекционистским мерам.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра коммерции КНР Вана Шоувэня на пресс-конференции в Женеве.

"Мы не должны недооценивать негативные последствия односторонних протекционистских мер, - сказал он. - Мы должны внимательно отнестись к возможным последствиям таких действий, призываем всех членов ВТО оказать сопротивление мерам торгового протекционизма", - подчеркнул замминистра.

Как заявил ранее в четверг в Пекине официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, власти США "проводят дестабилизирующую внешнеторговую политику и способны ввергнуть мир в состояние экономической рецессии". По его словам, Пекин никогда не смирится с односторонними шагами Белого дома и будет вынужден отвечать США адекватными контрмерами.