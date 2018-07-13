Киев занял 75 место в рейтинге самых дорогих городов мира

Два швейцарских города возглавили рейтинг, составленный швейцарским банком.

Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинг самых дорогих для проживания городов. Его возглавили Цюрих и Женева.

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Всего в рейтинг, опубликованный на сайте UBS, вошли 77 городов. В первую пятерку вошли Осло, Копенгаген и Нью-Йорк. Киев занял 75 место. Санкт-Петербург расположился на 51 месте, Москва на 54.

По данным банка, ежемесячно доход семьи из трех человек для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг, не включая траты на жилье, в Цюрихе составляет $4,260. В Каире, который замыкает рейтинг - $1,272. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке - почти $4 тысячи в месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-".