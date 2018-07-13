"Негативный прогноз по инфляции": в НБУ объяснили повышение учетной ставки

В НБУ ожидают дальнейшего роста потребительского спроса, снижения интереса инвесторов к долгам Украины, роста цен на энергоносители и возможного повышения цен на газ на внутреннем рынке.

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин объяснил повышение регулятором учетной ставки на фоне замедления роста инфляции негативным прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации.

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Как отметил Данилишин на своей странице в соцсети Facebook, повышение учетной ставки на фоне замедления потребительской инфляции, на первый взгляд, кажется противоречивым шагом.

В то же время, он пояснил, что снижение роста цен в первом полугодии обусловлено временными факторами, при этом правление НБУ для принятия решений в большей степени руководствуется не ретроспективным анализом, а прогнозом по дальнейшему развитию ситуации, который указывает на возможные основания для повышения учетной ставки.

По словам Данилишина, среди этих оснований перспектива дальнейшего роста потребительского спроса из-за роста доходов населения, снижение интереса инвесторов к суверенным долговым обязательствам Украины, сохранение инфляционных ожиданий выше инфляционных целей НБУ, вероятность дальнейшего роста мировых цен на энергоносители, возможное повышение в 2018 году административно регулируемых цен и тарифов в связи с приведением цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета.

Глава Совета НБУ также отметил, что повышение учетной ставки может стать одним из факторов замедления экономического роста, но в то же время может привести к повышению ставок по ОВГЗ и депозитным сертификатам НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых после того как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении составила 9,9%, замедлившись с 11,7% в аналогичном выражении месяцем ранее.