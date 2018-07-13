Расходы Пенсионного фонда с начала года выросли на 40%

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 миллиарда гривень.

Расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 миллиарда гривень, и составили 174,3 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

Согласно сообщению, в первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 миллиарда гривень, из которых 95,5 миллиарда гривень составили собственные средства.

Как сообщал УНИАН, сумма выплат Пенсионного фонда Украины за 2017 год составила 291,5 миллиарда гривень (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий января 2018 года в сумме 10,0 миллиарда гривень), что на 13%, или 38,1 миллиарда гривень больше, чем за 2016 год.

21 февраля 2018 года Кабмин принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривень с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.