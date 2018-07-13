Фискальная служба на треть сократила проверки крупных налогоплательщиков

Офис крупных налогоплательщиков за шесть месяцев 2018 года доначислил 12,7 миллиарда гривень денежных обязательств.

Государственная фискальная служба в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила количество документальных проверок крупного бизнеса на 33% - до 380.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса крупных налогоплательщиков.

Согласно сообщению, подразделением аудита Офиса за шесть месяцев 2018 года доначислено 12,7 миллиарда гривень денежных обязательств, что на 6,1 миллиарда гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Офис отметил, что почти половина внеплановых контрольных мероприятий проводится не по инициативе органов ГФС, а по иным предусмотренным Налоговым кодексом Украины причинам.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины включила в план-график проверок на 2018 год 5,5 тысяч налогоплательщиков - юридических лиц с объемами задекларированных доходов свыше 1,2 миллиарда гривень.